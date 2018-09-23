إنتر يخطف فوزا "قاتلا" من سامبدوريا

انتزع نادي إنتر ميلان فوزا "قاتلا" من مضيفه سامبدوريا (1-0)، في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت أمس، لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم (كالتشيو).

ويدين إنترناسيونالي بالفضل في هذا الفوز، للاعب خط وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشهدت المباراة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث ألغى الحكم 3 أهداف (هدفان لإنتر وهدف واحد لسامبدوريا)، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد "VAR".

وارتقى إنتر بهذا الفوز إلى المركز السابع مؤقتا في جدول ترتيب "الكالتشيو"، برصيد سبع نقاط، متأخرا بفارق خمس نقاط عن المتصدر يوفنتوس، الذي يحل اليوم ضيفا على فروزينونيال، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند سبع نقاط، ويحتل المركز السادس.

المصدر: GOALTIME