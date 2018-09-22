مواجهة مصرية – جزائرية "حامية الوطيس" في دوري أبطال إفريقيا

ضرب نادي الأهلي المصري موعدا "ساخنا" مع وفاق رياضي سطيف الجزائري، في الدور ما قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاء تأهل الفريق المصري "المارد الأحمر" على حساب ضيفه هوريا كوناكري الغيني، إثر فوزه الساحق عليه (4-0)، في مباراة الإياب، التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد السلام بالقاهرة، وذلك بعد تعادلهما من دون أهداف ذهابا.

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بينما حجز وفاق سطيف الجزائري مقعدا له في المربع الذهبي، بعد أن جرد الوداد الرياضي المغربي من لقب بطل دوري أبطال إفريقيا، إثر فوزه عليه ذهابا بهدف وحيد، وتعادله معه إيابا من دون أهداف، أمس الجمعة، في الدار البيضاء.

المصدر: RT