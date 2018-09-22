البريطاني جو شوا يهزم متحديه الروسي بوفيتكين بالضربة القاضية (فيديو)

احتفظ الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بلقب بطل العالم للوزن الثقيل، بفوزه على متحديه الروسي بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، في العاصمة لندن.

بدأ الملاكم الروسي المواجهة بشكل جيد، لكن البطل البريطاني تمكن من استعادة توازنه بعد الجولات الأربع أو الخمس الأولى، وتمكن من إسقاط خصمه في الجولة السابعة بالضربة القاضية.

وحقق أنتوني جوشوا (28 عاما) بذلك انتصاره الثاني والعشرين، منها 21 بالضربة القاضية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

ويحمل البريطاني حزام بطل العالم للوزن الثقيل، بحسب منظمة الملاكمة العالمية (IBO)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA)، واتحاد الملاكمة العالمي (IBF).

بينما تعرض ألكسندر بوفيتكين، البالغ من العمر 39 عاما، للهزيمة الثانية، في مسيرته الاحترافية، مقابل 34 انتصارا منها 24 بالضربة القاضية.

المصدر: RT