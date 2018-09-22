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روبين ينجو من الهزيمة أمام أرسنال في الوقت القاتل (فيديو)

الرياضة

روبين ينجو من الهزيمة أمام أرسنال في الوقت القاتل (فيديو)
Sputnik
صورة من الأرشيف
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فرط فريق أرسنال بفوز كان في متناول يده أمام ضيفه روبين قازان، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين حملا توقيع كل من، المدافع الغاني عبدول قادري، وزيليمخان باكايف، في الدقيقتين (13، 76) على الترتيب.

ورد روبين بهدفين أيضا، بواسطة كل من، إيغور كونوفالوف، والمدافع الكرواتي فيليب أوريموفيتش، في الدقيقتين (77، 90) على التوالي.

ورفع روبين رصيده إلى 11 نقطة، ويحتل المركز السادس حتى الآن في الدوري.

بينما رفع أرسنال من مدينة تولا، رصيده إلى 9 نقاط، ويشغل المركز العاشر، على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: "Матч ТВ" 

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