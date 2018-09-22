الأهلي المصري في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين .. التشكيلة الأساسية

يستضيف الأهلي المصري فريق هوريا كوناكري الغيني، اليوم السبت في الساعة (22:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مباراة الإياب ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ولا بديل للأهلي "المارد الأحمر" عن الفوز في هذا اللقاء، الذي سيقام على استاد السلام بالقاهرة، لبلوغ الدور ما قبل النهائي للبطولة، وذلك بعد خروجه بتعادل سلبي من ملعب مضيفه الفريق الغيني، ذهابا.

🔴 البدلاء: إكرامي - نيدفيد - أحمد حمدي - أكرم توفيق - هاني- صلاح محسن - مؤمن زكريا — Al Ahly SC (@AlAhly) September 22, 2018

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المصدر: "facebook.com/Officialahlysc"