اليونايتد يتعثر على ميدانه تحت أنظار مدربه الأسطوري

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه ولفرهامبتون، في اللقاء الذي أقيم اليوم ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتحت أنظار مدربه الأسطوري السير أليكس فيرغوسون، الذي حضر للمرة الأولى إلى ملعب "أولد ترافورد" بعد أزمة صحية خطيرة تعرض لها، أهدر اليونايتد نقطتين وبات على بعد 8 نقاط من المتصدر ليفربول.

وخلافا لمجريات اللعب، افتتح مانشستر باب التسجيل عن طريق البرازيلي فريد، الذي سجل هدفه الأول مع "الشياطين الحمر"، بتسديدة زاحفة جميلة من حدود المنطقة هيأها له لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا (د.19).

إقرأ المزيد

وحرم الحارس البرتغالي روي باتريسيو لاعبي اليونايتد من مضاعفة النتيجة قبل انتهاء الشوط الأول، لكن في الثاني منح البرتغالي جواو موتينيو، هدف التعادل لولفرهامبتون، بتسديدية يسارية رائعة في المقص الأيمن لمرمى الحارس الإسباني الدولي دافيد دي خيا، وهو الأول له مع فريقه (د.53).

المصدر: وكالات