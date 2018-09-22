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نعومي تنهي مغامرات الإيطالية جيورجي في طوكيو (فيديو)

الرياضة

الإيطالية كاميلا جيورجي
Reuters Toru Hanai
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وضعت اللاعبة اليابانية المتألقة نعومي أوساكا حدا لمغامرات الإيطالية كاميلا جيورجي في بطولة طوكيو "بان باسيفيك" اليابانية للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار.

وتغلبت اليابانية الشابة (20 عاما)، بسهولة على كاميلا جيورجي، صاحبة المفاجآت في هذه البطولة، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وضربت أوساكا بذلك موعدا في النهائي مع التشيكية كارولينا بليشكوفا، التي فازت بدورها على الكرواتية دونا فيكيتش، ولكن بصعوبة بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(4-6) و(6-3).

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المصدر: "twitter/wta"

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