شاهد.. الجزائري محرز يفتتح سجله التهديفي مع مانشستر سيتي

أحرز الدولي الجزائري رياض محرز أول هدف له بقميص مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في اللقاء الذي يجمع "السيتيزنز" لآن بمضيفه كارديف سيتي، في المرحلة السادسة من المسابقة.

وسجل محرز، الهدف الرابع لناديه في شباك كارديف في الدقيقة (67)، بعدما توصل بكرة على طبق من ذهب من الجهة اليسرى من زميله الألماني، إلكاي جوندوجان، ليضعها بلمسة واحدة في الشباك.

وانضم الدولي الجزائري إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من ليستر سيتي.

المصدر: GOAL24