بالفيديو.. الابتسامة تعود إلى الفرعون صلاح

تقدم فريق ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين، في اللقاء الذي يجمعهما اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الريدز التسجيل مبكرا بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله، المدافع الهولندي ويسلي هوديت، خطأ في مرماه، عند الدقيقة العاشرة.

وضاعف المدافع الكاميروني جويل ماتيب النتيجة لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 21، بتسديدة رأسية رائعة في المقص الأيسر، بعد تمريرة من ضربة ركنية من الجهة اليمنى.

وعزز النجم المصري محمد صلاح تقدم ليفربول بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وذلك بعد كرة صاروخية سددها زميله السويسري شيردان شاكيري من ضربة حرة مباشرة في المقص الأيمن، ارتطمت كرته بأسفل العارضة ومنها على خط المرمى، قبل أن يتابعها الفرعون المصري في الشباك.

المصدر: RT