فولهام يتعادل مع واتفورد في "البريمير ليغ"

انتهت المباراة الافتتاحية للمرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، التي جمعت اليوم فولهام بضيفه واتفورد، بالتعادل الإيجابي (1-1).

وافتتح الضيوف باب التسجيل مبكرا، في الدقيقة الثانية، عن طريق أندري غراي، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أدرك المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، التعادل لأصحاب الأرض.

ورفع واتفورد بهذه النتيجة، رصيده إلى 13 نقطة، ليحافظ على المركز الرابع، فيما رفع فولهام رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الـ15 مؤقتا، في انتظار إجراء بقية مباريات المرحلة السادسة.

المصدر: goal24