مفاجأة واحدة في تشكيلة ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة ضيفه ساوثهامبتون، اليوم، في الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت القائمة مفاجأة واحدة، تمثلت في تواجد السويسري شيردان شاكيري.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

13- البرازيلي أليسون

66- ترينت ألكسندر-آرنولد

33- الكاميروني ماتيب

4- الهولندي فيرجيل فان ديك

26- الإسكتلندي أندريو روبيرتسون

23- السويسري شيردان شاكيري

5- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم

14- هيندرسون

11- المصري محمد صلاح

10- السنغالي ساديو ماني

9- البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويهدف ليفربول، إلى متابعة انتصاراته المحلية، وتحقيق فوزه السادس تواليا على حساب ساوثهامبتون، ودخول التاريخ من خلال الانضمام إلى ثلاثة أندية حققت هذا الإنجاز حتى الآن: نيوكاسل (1994)، مانشستر سيتي (2016)، وتشيلسي (في مناسبتين 2005 و2009).

المصدر: @LFC