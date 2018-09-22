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أورال يعود بفوز ثمين من ملعب يينيسي

الرياضة

أورال يعود بفوز ثمين من ملعب يينيسي
Sputnik Алексей Филиппов
أورال يعود بفوز ثمين من ملعب يينيسي
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عاد نادي أورال بفوز ثمين (2-1) من ملعب مضيفه يينيسي، في اللقاء الذي جرت أطواره اليوم في مدينة كراسنويارسك، في افتتاح مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الضيوف في الدقيقة (25)، بهدف حمل توقيع لاعب نادي يينيسي، مكسيم سيماكين، بالخطأ في مرمى فريقه، ثم ضاعف المهاجم فلاديمير إلين، النتيجة بحلول الدقيقة (58)، وبعد ذلك بدقيقة، سجل بيتر زانيوف، الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة رفع أورال رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الـ12، في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد يينيسي عند 5 نقاط، في المركز الـ14.

المصدر: تاس

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