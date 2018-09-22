لوبيتيغي يعلن قائمة الريال لمواجهة إسبانيول

استدعى جولين لوبيتيغي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، 20 لاعبا لخوض مواجهة إسبانيول اليوم، في الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ولم تشهد القائمة مفاجآت تذكر، حيث ضمت جميع نجوم الفريق الملكي، على رأسهم الويلزي غاريث بيل، والقائد سيرجيو راموس، وصانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش.

وجاءت قائمة الريال على الشكل التالي:

ويتوجب على ريال مدريد، الذي تعثر في الجولة الماضية بتعادله مع مضيفه أتلتيكو بيلباو (1-1)، الفوز على إسبانيول، لمواصلة مزاحمة غريمه برشلونة، متصدر "الليغا" برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن "الميرينغي".

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة سيستضيف جاره جيرونا غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من "الليغا".

المصدر:@realmadrid