بالدليل القاطع.. مدرب ليفربول ينهي الجدل حول معاناة صلاح من "أزمة"

تحدث الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن مهاجمه المصري، محمد صلاح، عشية مواجهة "الريدز" وساوثهامبتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودافع كلوب عن صلاح، واستغرب وجود بعض الانتقادات للنجم المصري، بعد مرور 6 مباريات فقط على بداية الموسم.

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وقال كلوب: "الكل يتوقع منه (صلاح) تقديم نفس مستوى العام الماضي، إلا نحن.. كم سجل في الموسم الماضي في أول 6 مباريات، 3 أهداف، وسجل هدفين هذا الموسم في أول 6 مباريات.. واو، يا لها من كارثة!".

ويعيش صلاح فترة عصيبة نوعا ما مع ليفربول في بداية الموسم الحالي، بسب الانتقادات التي يتعرض لها بدعوى تراجع مستواه وقلة أهدافه، مقارنة بالموسم الماضي.

ويواجه نادي ليفربول ضيفه ساوثهامبتون اليوم، وعينه على نقاط المباراة الثلاث، التي ستمكنه من الحفاظ على صدارة "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات