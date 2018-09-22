فيدرر ودجوكوفيتش يخسران أول مباراة لهما في الزوجي

أفسد الجنوب إفريقي كيفن أندرسون والأمريكي جاك سوك، أمس، خوض روجر فيدرر ونوفاك دجوكوفيتش مباراة في الزوجي جنبا إلى جنب للمرة الأولى، بفوزهما عليهما في كأس "لايفر" الاستعراضية للتنس.

وفي اليوم الأول من الكأس المقامة في مدينة شيكاغو الأمريكية، وتستمر حتى الأحد، خسر السويسري، المصنف ثانيا عالميا، والصربي الثالث عالميا، في مباراة الزوجي، بنتيجة (7-6 و3-6 و6-10)، لينتهي اليوم الأول بتقدم "فريق أوروبا" على "فريق العالم" بنتيجة (3-1).

وتقام الكأس في نسختها الثانية في الولايات المتحدة (أقيمت نسخة 2017 في العاصمة التشيكية براغ)، ويشارك فيها 12 من أفضل اللاعبين في العالم موزعين على فريقين (فريق أوروبا وفريق العالم). ونظرا لطبيعتها الاستعراضية، تكون مباريات الكأس أقصر مدة من المباريات الرسمية، إذ يفوز بها اللاعب الذي يسبق منافسه إلى لتقدم بمجموعتين. وفي حال تعادلهما بمجموعة لكل منهما، يخوض اللاعبان مباشرة شوطا فاصلا من عشر نقاط.

ويفوز بالكأس الفريق الذي يحقق 13 نقطة. وتقام أربع مباريات في كل يوم من المنافسات، وتحتسب النقاط كالآتي: نقطة للفريق عن كل مباراة يفوز بها الجمعة، ونقطتان عن كل فوز السبت، وثلاث نقاط عن كل فوز الأحد.

المصدر: وكالات