تاباريز باق مع أوروغواي حتى مونديال قطر

أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم أمس، أن مدرب منتخب بلاده أوسكار تاباريز (71 عاما)، سيبقى على رأس الإدارة الفنية لأربع سنوات إضافية.

وأكد الاتحاد في بيان له "تمديد عقد تاباريز وجهازه الفني لأربع سنوات لقيادة المنتخب الأوروغوياني حتى مونديال 2022 في قطر".

ويعاني المدرب المخضرم من مرض اعتلال الأعصاب منذ العام 2016، ويجد صعوبة في التحرك ويقوم بذلك بمساعدة عكاز أو كرسي متحرك، وكانت الشكوك تحيط بإمكانية استمراره في منصبه.

ويشغل "المايسترو" منصب مدرب المنتخبات الوطنية الأوروغويانية لفئة الرجال منذ 2006، ويحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية كمدرب. وقاد تاباريز منتخب الأوروغواي إلى ربع نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، قبل أن يخرج على يد فرنسا، التي توجت باللقب لاحقا على حساب كرواتيا في المباراة النهائية.

المصدر: وكالات