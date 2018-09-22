رئيس ريال مدريد يصف التخلي عن رونالدو بالقرار الأكثر جدوى

وصف فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، قرار السماح برحيل الهداف التاريخي للنادي الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالقرار الأكثر جدوى والأكثر ربحية هذا العام.

وقال بيريز في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية إن "الشرط الجزائي في عقود اللاعبين في ريال مدريد يتم وضعه لمنع الأندية الأخرى من الاقتراب من لاعبي الفريق الملكي.. وصفقة بيع رونالدو كانت الأكثر جدوى وربحية هذا العام".

وتابع رئيس الريال: "لقد أراد الرحيل (رونالدو) لأسباب شخصية، وعندما يؤدي كل شيء إلى حل واحد، يتوصل الطرفان إلى اتفاق.. لم يعرض علينا أحد أكثر من 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه يوفنتوس".

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وأعرب بيريز عن امتنانه لما قدمه "الدون" بقميص "الميرينغي"، حيث قال: "لم تتبق لدينا لرونالدو سوى كلمات الامتنان والشكر لكل ما قدمه لهذا الفريق".

واعتبر بيريز، النجم البرتغالي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ثاني أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد، بعد الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو.

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ورحل رونالدو (33 عاما) عن ريال مدريد بشكل مفاجئ خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لينضم ليوفنتوس الإيطالي، مقابل 105 ملايين يورو، بعد 9 مواسم قاد فيها الفريق الملكي للتتويج بعدة ألقاب محلية، وقارية، وعالمية.

المصدر: sports.ru