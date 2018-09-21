ريال سوسييداد يهزم هويسكا في عقر داره بـ 9 لاعبين (فيديو)

خرج فريق ريال سوسييداد فائزا من ملعب مضيفه هويسكا الوافد الجديد إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، بهدف وحيد، اليوم الجمعة، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الليغا.

وسجل اللاعب ميكيل مورينو هدف الفوز الوحيد للضيوف، في الدقيقة 64، قبل أن يطرد زميلاه، المهاجم خوان ميغيل خمينيز لوبيز، والمدافع الفرنسي تيو هيرنانديز، في الدقيقتين (71 و82) على الترتيب.

وحقق ريال سوسييداد أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين، والثاني بعد الجولة الأولى مقابل تعادل واحد كان في الجولة الثانية، وتقدم إلى المرتبة السادسة، برصيده إلى 7 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما مني هويسكا بالهزيمة الثالثة على التوالي، مقابل فوز في الجولة الافتتاحية وتعادل في الجولة الثانية، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الليغا، حتى الآن، برصيد 4 نقاط.

المصدر: "vk/silatv"