شاهد.. هدف جميل بكعب قدم دي فرانشيسكو

أحرز مهاجم ساسولو، فيدريكو دي فرانشيسكو، هدفا رائعا لفريقه في مرمى ضيفه إمبولي، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، وذلك في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتابع دي فرانشيسكو بكعب قدمه كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل الشباك، وذلك قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليضمن فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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وارتقى ساسولو إلى وصافة الكالتسيو برصيد 10 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: "vk.com/silatv"