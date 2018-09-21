الترجي يؤكد علو كعبه على النجم الساحلي في دوري الأبطال

جدد فريق الترجي الرياضي فوزه على مضيفه النجم الساحلي بهدف وحيد، في "الديربي" التونسي، الذي جرى بينهما، الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الترجي بالفضل في انتصاره للعبه الإيفواري فوسيني كوليبالي، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الزمن الأصلي للمباراة، في الملعب الأولمبي بسوسة.

وكان الترجي قد تفوق على ضيفه النجم الساحلي بهدفين لواحد، لقاء الذهاب أيضا، الذي جرى بينهما يوم السبت الماضي.

وضرب الترجي الرياضي موعدا في الدور قبل النهائي مع فريق بريمييرو دي أوجوستو الأنغولي، الذي تفوق على منافسه مازيمبي الكونغولي، بقاعدة الهدف المسجل خارج الديار، بعد تعادلهما ذهابا من دون أهداف وإيابا (1-1)، على أرض الأخير.

المصدر: وكالات