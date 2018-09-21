الإيطالية جيورجي تواصل مشوارها في طوكيو (فيديو)

بلغت الإيطالية كاميلا جيورجي الدور ربع النهائي لبطولة طوكيو "بان باسيفيك" اليابانية للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار، على حساب منافستها البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

واضطرت فيكتوريا أزارينكا للانسحاب من المباراة بسبب إصابة تعرضت لها في المجموعة الأولى، عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخرها بثلاثة أشواط مقابل خمسة.

وتأهلت كاميلا جيورجي بذلك إلى الدور قبل النهائي، وستواجه فيه صاحبة الأرض النجمة اليابانية الصاعدة، نعومي أوساكا، التي فازت على التشيكية باربورا ستريكوفا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

يذكر أن نعومي أوساكا (20 عاما) دخلت تاريخ الكرة الصفراء، كأول يابانية تتوج بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، بفوزها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة 2018، على حساب صاحبة الأرض الأمريكية سيرينا وليامز.

المصدر: "twitter/wta"