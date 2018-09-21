بعثة سطيف الجزائري تحظى باستقبال حار في المغرب

حظيت بعثة وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم باستقبال حار في المغرب، ووفرت لها إدارة الوداد كل الظروف الملائمة، وذلك قبيل مواجهة الفريقين اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخصصت إدارة الوداد تذاكر مجانية للجماهير السطايفية، التي ستحتشد في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، لمؤازرة فريقها، وذلك ردا بالمثل على فتح أبواب ملعب 8 مايو بالمجان للجمهور الودادي، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في سطيف، وأيضا ردا على المعاملة الطيبة التي حظي بها وفد الفريق الأحمر طيلة المدة التي قضاها في الجزائر.

من جهتها أقامت الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، حفل عشاء على شرف الوفد الإعلامي الجزائري المرافق لوفاق سطيف، عشية إقامة المباراة المرتقبة.

ويتطلع الفريق الأحمر لتجاوز خسارته ذهابا (0-1)، لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي، للمرة الثانية في تاريخه.

ولكن رغبة الفريق المغربي ستصطدم بعزيمة وإصرار الفريق الجزائري، الذي يسعى للحفاظ على أفضليته في مباراة الذهاب، وسيعتمد في ذلك، على مدربه المحنك، المغربي رشيد الطاوسي، العارف بخبايا وأسرار الكرة المغربية بشكل عام، وفريق الوداد الرياضي بشكل خاص.

المصدر: وكالات