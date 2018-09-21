الاتحاد الجزائري يحتج على عقوبات الاتحاد العربي

أعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن استغرابه من العقوبات التي فرضها الاتحاد العربي للعبة، على نادي اتحاد الجزائر، على خلفية أحداث مباراته ضد ضيفه القوة الجوية العراقي.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري، خير الدين زطشي، للإذاعة الحكومية:" تعجبت من العقوبات التي فرضت على نادي اتحاد الجزائر. سنراجع الاتفاقية الثلاثية التي وقعت من طرف الاتحاد العربي والاتحاد الجزائري والفريق، وسننظر ما إذا احتوت على نص قانوني يسمح بفرض مثل هذه العقوبة في مثل هذه الحالات".

وأضاف: "ما بدر من مشجعي اتحاد الجزائر هي هتافات غنائية وليست شعارات سياسية، سنطعن في عقوبة الاتحاد العربي في حال تأكدنا مخالفتها للوائح المنصوص عليها في الاتفاقية".

وكان نادي القوة الجوية قد انسحب في الدقيقة 72 من مباراته أمام اتحاد الجزائر، التي جمعتهما، في إياب دور 32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخره بهدفين من دون رد، على هتافات وصفها بـ "الطائفية" أطلقتها جماهير أصحاب الأرض.

من #الجزائر:

شاهد الهدف الثاني لفريق #اتحاد_العاصمة_الجزائري في شباك ضيفه فريق #القوة_الجوية_العراقي سجله لاعب الضيف سعد ناجي بالخطأ في مرمى فريقه (د 45)..#كاس_العرب_للاندية_الابطالpic.twitter.com/gZBq2ZtkAV — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 9 сентября 2018 г.

إقرأ المزيد

وذكرت تقارير إعلامية، أن لجنة العقوبات التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم، قررت فرض غرامة على اتحاد الجزائر بـ 150 ألف دولار، بسبب تصرفات جماهيره، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 5 آلاف دولار، بسبب استخدام المشجعين للألعاب النارية.

كما فرضت غرامة مالية بقيمة 100 ألف دولار على الفريق العراقي لانسحابه من المباراة.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الاتحاد العربي، بخصوص قراراته في أحداث مواجهة اتحاد الجزائر مع القوة الجوية العراقي.

المصدر: وكالات