ميسي سيضطر لحضور حفل توزيع جوائز الفيفا

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، سيضطر لحضور حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "The Best"، الذي سيقام يوم الاثنين المقبل، في لندن.

وعلمت بعض الصحف الإسبانية ومنها صحيفتا "آس" و"ماركا" أن ليونيل ميسي لن يكون بمقدوره الغياب عن حفل توزيع جوائز الفيفا، رغم عدم ورود اسمه في قائمة اللاعبين الثلاثة المنافسين على جائزة أفضل لاعب للعام 2018، كونه دخل ضمن قائمة أفضل 11 لاعبا في العالم، في الوقت الذي غاب فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إحدى حفلات تتويج النجم الأرجنتيني بالكرة الذهبية.

وتعرض الاتحاد الدولي لانتقادات لاذعة بسبب غياب ليونيل ميسي عن قائمة المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في العالم، التي تضم كلا من الثلاثي: كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وهم الثلاثي نفسه الذي كان مرشحا لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي حصل عليها النجم الكرواتي.

المصدر: وكالات