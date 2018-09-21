شاهد.. اليويفا يكشف النقاب عن أفضل هدف في الجولة الأولى للتشامبيونز ليغ!

حصل قائد إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، على لقب صاحب أجمل هدف في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونشر حساب الاتحاد الأوروبي (UEFA) الخاص بدوري الأبطال، الهدف الذي سجل ماورو إيكاردي لفريقه في مرمى ضيفه توتنهام، في الدقيقة 86، بتسديدة رائعة "عالطاير" من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى.

It's 1 in 1 for @MauroIcardi! 🔥



First #UCL goal. First Goal of the Week award 👏👏👏 pic.twitter.com/7oJd63WfcT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 21 сентября 2018 г.

ومهد قائد "أفاعي" إنتر ميلانو، بهدفه الرائع، الطريق لفريقه لاقتناص هدف الفوز الثاني عن طريق لاعب خط الوسط الأوروغوياني ماتياس فيتشينو، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحول إنتر ميلان بذلك تأخره بهدف سجله النجم الدنماركي كريستيان إيركسن للفريق الإنجليزي في الدقيقة 54، إلى فوز على ضيفه توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد.

وحصد إنتر ميلان نقاط المباراة الثلاث، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة، الذي تغلب بدوره على ضيفه آيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة.

المصدر: RT