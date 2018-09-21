ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من "التشامبيونز ليغ"

اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، كأفضل لاعب في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تألقه في لقاء فريقه أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا في موقع فيسبوك، صورة لميسي وعلق عليها: "ميسي لاعب الأسبوع".

وتفوق البرغوث على الثلاثي، جيمس ميلنر متوسط ميدان ليفربول، ونبيل فقير مهاجم نادي ليون، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.

وقاد ميسي الفريق الكتالوني لاكتساح آيندهوفن، برباعية نظيفة، بتسجيله ثلاثة أهداف، في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

إقرأ المزيد

وتربع الدولي الأرجنتيني بفضل ثلاثيته في شباك آيندهوفن، على عرش "ملك الهاتريك" في المسابقة الأقوى في القارة العجوز، برصيد 8 ثلاثيات، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يملك في رصيده 7 "هاتريك".

المصدر: UEFA