ماكغريغور يعرض على منافسه الروسي المسلم شرب الويسكي.. فجاء الرد صاعقا

حاول الإيرلندي كونور ماكغريغور استفزاز الروسي حبيب نورمحمدوف، خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم، وذلك قبيل نزالهما المرتقب على لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة "UFC".

وقبل انطلاق المؤتمر الصحفي، وضع ماكغريغور أمامه زجاجة كبيرة من الويسكي الذي تنتجه شركته، ثم قال: "أخذت زجاجة صغيرة لهذا الرجل المضحك.. اقتربوا جميعا لأسقيكم.. أعطوني كأسا، سأسقيه أيضا (نورمحمدوف)". وسكب البطل الإيرلندي الويسكي في كوب، ثم وضعه على الطاولة قرب نورمحمدوف.

وجاء رد المقاتل الروسي، الذي يعتنق الديانة الإسلامية، صاعقا، حيث أبعد الكأس بيده ثم قال: "لن أشرب. لم يسبق لي أن شربت (الكحول) أبدا. إخرس مع مشروبك الرجس".

وبعد هذا الرد حاول ماكغريغور الاقتراب من البطل الروسي، ولكن رئيس منظمة "UFC"، دانا وايت، لم يسمح له بذلك.

وستقام مواجهة ماكغريغور ونورمحمدوف، التي توصف بنزال القرن، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في السادس من الشهر المقبل، ضمن فعاليات "UFC 229".

وحافظ نورمحمدوف على سجله خاليا من الهزائم في 26 نزالا خاضها حتى الآن، بينما مني منافسه الإيرلندي بثلاث هزائم في 24 نزالا.

المصدر: لينتا.رو