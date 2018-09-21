مانشستر سيتي يمدد عقد مهاجمه أغويرو

أعلن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، تمديد عقد هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لعام إضافي.

ووقع أغويرو (30 عاما)، الذي حطم الموسم الماضي عدد الأهداف المسجلة مع مانشستر سيتي، على عقد سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى نهاية موسم 2021.

وقال الدولي الأرجنتيني، الذي سجل 204 أهداف لـ"سيتيزينز" في بيان للنادي "سعيد لهذا العام الإضافي.. فكرتي الأساسية كانت أن أبقى هنا 10 سنوات. موجود هنا منذ سبع سنوات، وستصبح عشر سنوات مع انتهاء مدة العقد الجديد".

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ويستعد مانشستر سيتي، الذي خسر الأربعاء الماضي، على أرضه بشكل مفاجئ مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا، لمواجهة مضيفه كارديف سيتي غدا السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: أ ف ب