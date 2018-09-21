ميسي أم إيسكو.. من سجل أفضل ركلة ثابته في افتتاحية "التشامبيونز ليغ"؟ (فيديو)

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والدولي الإسباني إيسكو، هدفين رائعين عندما افتتح فريقاهما برشلونة وريال مدريد على الترتيب، مشوارهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.

وأحرز ميسي الهدف الأول لفريقه من ركلة ثابتة أمام بي إس في آيندهوفن الهولندي، في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما هز إيسكو شباك روما من ضربة ثابتة أيضا، في مباراة أقيمت لحساب المجموعة السابعة.

الطريقة والكيفية التي سدد بها اللاعبان الركلتين، أثارتا إعجاب عشاق كرة القدم بصفة عامة، فيما اختلف محبو الفريقين الغريمين البارسا والريال، حول الركلة الأجمل في أولى جولات "التشامبيونز ليغ".

هدف ميسي

هدف إيسكو

المصدر: RT