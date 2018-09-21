الوداد يستضيف سطيف في موقعة مغربية- جزائرية حامية الوطيس

سيكون ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء اليوم، مسرحا لموقعة الوداد المغربي وضيفه وفاق سطيف الجزائري، في مباراة ملتهبة ضمن إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع الفريق الأحمر لتجاوز خسارته ذهابا (0-1)، لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي، للمرة الثانية في تاريخه.

وسيحاول الوداد استغلال عاملي الأرض والجمهور، وخبرة لاعبيه في هذه البطولة، لفك شفرة دفاع الفريق الجزائري مبكرا، حتى لا تتعقد عليه مجريات اللقاء.

وتحمل مباراة سطيف أخبارا سارة للجماهير الودادية، حيث تشهد عودة المهاجم الليبيري وليام جيبور، الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإرهاق، وهو ما أثر بشكل واضح على الفريق المغربي، الذي قدم لاعبوه أداء باهتا.

من جهته، يعول وفاق سطيف على فوزه في لقاء الذهاب ومعرفة مدربه المغربي رشيد الطاوسي بخبايا وأسرار الكرة المغربية بشكل عام، وفريق الوداد الرياضي بشكل خاص.

ويكفي الفريق الجزائري التعادل بأي نتيجة لبلوغ الدور نصف النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، أسند مهمة إدارة هذه المباراة القوية للحكم بيرنارد كاميل من السيشيل.

المصدر: RT