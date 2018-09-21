مهاجم رين يسجل أروع أهداف الجولة الأولى من "اليوروبا ليغ" (فيديو)

سجل المهاجم السنغالي، إسماعيل سار، واحدا من أجمل أهداف الجولة الأولى من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، خلال اللقاء الذي جمع فريقه رين الفرنسي بضيفه يابلونك التشيكي.

وجاء هدف سار في الدقيقة الـ31، من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، استقرت في الزاوية الـ90 لحارس مرمى الفريق التشيكي.

وانتهت المواجهة بفوز رين بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: eurosport.ru