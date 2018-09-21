لاعب فريق سويسري يسقط في حفرة عميقة خلال احتفاله بهدف (فيديو)

لم تكتمل فرحة بنيامين كولولي لاعب إفسي زيوريخ السويسري بهدفه في شباك آيك القبرصي، في اللقاء الذي أقيم أمس ضمن "اليوروبا ليغ"، بعد سقوطه في حفرة خلال احتفاله بهذا الهدف مع الجماهير.

وسجل كولولي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة (61) من ركلة جزاء، ليركض صوب جماهير فريقه في المدرجات للاحتفال معها، متجاوزا كل الحواجز، لكنه في قفزة على الحاجز الفاصل بين الجمهور والملعب سقط في حفرة عميقة (1.5 متر)، ليختفي عن الأنظار.

In #EuropaLeague succede anche questo#Kololli dello Zurigo segna ed esulta tuffandosi nel vuoto convinto di raggiungere i suoi tifosi 😂 pic.twitter.com/OEvomzbslu — Francesco Littera (@fralittera) 20 сентября 2018 г.

ولحسن حظه لم يصب بأي أذى جراء هذا السقوط، حيث تمكن من الخروج من الحفرة بمساعدة زملائه، ليواصل اللعب حتى نهاية المباراة.

المصدر: eurosport.ru

