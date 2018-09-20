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شاهد.. حارس مرمى يضع إصبعه في عين مهاجم

الرياضة

شاهد.. حارس مرمى يضع إصبعه في عين مهاجم
Reuters John Sibley
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نجا لاعب تشيلسي الإنجليزي، الإسباني بيدرو رودريغيز، من إصابة خطيرة في مباراته ضد مضيفه باوك اليوناني، التي جمعتهما اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

واصطدم المهاجم بيدرو رودريغيز بحارس الفريق اليوناني، ألكسندروس باسخالاكيس، ودخل إصبع الأخير خلال سقوطهما على الأرض في العين اليسرى للإسباني، كما يظهر في الصورة المرفقة.

Reuters John Sibley
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وانتهت المباراة بفوز الفريق اللندني بهدف وحيد حمل توقيع لاعبه البرازيلي ويليان سجله مبكرا، في الدقيقة السابعة من بداية اللقاء.

المصدر: "رويترز"

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