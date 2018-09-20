يوروبا ليغ.. هيغواين ينقذ ميلان من كمين فريق مغمور (فيديو)

استهل فريق ميلان الإيطالي مشواره في دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز صعب على مضيفه دوديلانجي اللوكسمبورغي، بهدف يتيم في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس.

ويدين الفريق الإيطالي "الروسونيري" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.

وحصد ميلان بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة السادسة، متفوقا بفارق نقطتين على فريقي أوليمبياكوس اليوناني وريال بيتيس الإسباني، اللذين تعادلا فيما بينهما من دون أهداف.

المصدر: "sportbox.ru"