 
مباشر

فيديو.. تشيلسي يخرج من "جحيم" باوك اليونان بهدف برازيلي

الرياضة

فيديو.. تشيلسي يخرج من
Reuters John Sibley
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktgj

خرج فريق تشيلسي الإنجليزي بانتصار صعب من ملعب مضيفه باوك سالونيكا اليوناني بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، في بداية مشوارهما ضمن دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار الأرستقراطيين لجناحهم البرازيلي ويليان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد للبلوز مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

 

كما غادر فريق باتي باريسوف البيلاروسي فائزا  ملعب مضيفه مول فيدي الهنغاري (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم أيضا، وتصدر قائمة المجموعة الـ 12، لمسابقة "يوروبا ليغ"، بفارق الأهداف أمام تشيلسي.

المصدر: "Матч ТВ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دور غريب لطائرات فرنسية.. تفاصيل ساعات القذافي الأخيرة!