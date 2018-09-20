فيديو.. تشيلسي يخرج من "جحيم" باوك اليونان بهدف برازيلي

خرج فريق تشيلسي الإنجليزي بانتصار صعب من ملعب مضيفه باوك سالونيكا اليوناني بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، في بداية مشوارهما ضمن دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار الأرستقراطيين لجناحهم البرازيلي ويليان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد للبلوز مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

كما غادر فريق باتي باريسوف البيلاروسي فائزا ملعب مضيفه مول فيدي الهنغاري (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم أيضا، وتصدر قائمة المجموعة الـ 12، لمسابقة "يوروبا ليغ"، بفارق الأهداف أمام تشيلسي.

المصدر: "Матч ТВ"