شاهد.. الحسناء شارابوفا بسحرها وجمالها تحرك كرسي الأشباح!

زارت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، غداة الإعلان عن إنهاء موسمها 2018 مبكرا، معرض لاري غاغوسيان، في نيويورك، ورأت كرسي الأشباح الشهير من أعمال الفنان أورس فيشر.

ونشرت الحسناء شارابوفا مقطع فيديو لزيارتها إلى المعرض عبر صفحتها "إنستغرام"، معلقة عليه، قائلة: "أمس، قضيت مع كرسي الألعاب".

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واقتربت ماريا شارابوفا من الكرسي المتحرك، ومن ثم التفتت باتجاه الكاميرا مبتسمة ومندهشة بنفس الوقت من تدحرج الكرسي من حولها.

المصدر: "instagram/mariasharapova"