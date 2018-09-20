روسيا ترحب برفع الحظر عن "روسادا"

رحب المسؤولون عن الرياضة في روسيا بقرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، الذي يقضي برفع الحظر عن عضوية الوكالة الروسية المعلقة منذ 2015.

وعلق وزير الرياضة بافل كولوبكوف على قرار "وادا" قائلا: "إنه قرار مهم بالنسبة لروسيا، اشتغلنا مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والمجتمع الرياضي لفترة طويلة، وأصلحنا نظام مكافحة المنشطات لدينا. هذا القرار في مصلحة الرياضيين الروس، الذين سيكونون الآن قادرين على المشاركة في جميع المسابقات، والمنافسة على قدم المساواة مع زملائهم الأجانب دون انتهاك لحقوقهم".

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وتابع الوزير الروسي: "هذا القرار مهم للغاية لأنه معيار لاستعادة حقوق اللجنة البارالمبية الروسية والاتحاد الروسي لألعاب القوى.. الآن هناك سبب لهذا، وستبذل وزارة الرياضة، قصارى جهدها لضمان الوفاء بجميع التزامات الجانب الروسي.. استعادة "روسادا" لعضويتها، مهم جدا بالنسبة لروسيا والمجتمع الرياضي بأكمله".

من جهته قال الرئيس الفخري للجنة الأولمبية الروسية ألكسندر جوكوف: "قرار اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بمثابة اعتراف بنتائج العمل الكبير المنجز في السنوات الأخيرة لمكافحة المنشطات في روسيا.. سعيد لأن هذه النتيجة معترف بها من قبل المجتمع الرياضي الدولي.. مع استعادة روسادا لعضويتها، نظام مكافحة المنشطات في روسيا سيعمل بكامل قوته".

أما نائبة رئيس الوزراء المكلفة بشؤون الرياضة أولغا غولوديتس، فقد حيت "وادا" على هذا القرار، مشددة على أن "روسيا تؤكد من جديد التزامها بمبادئ المنافسة الرياضية النظيفة.. في الأعوام الماضية قمنا بعمل هائل في روسيا لتوفير ظروف شفافة وواضحة".

وكان رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كريغ ريدي قد أكد اليوم، أن أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية للوكالة دعموا استعادة الوكالة الروسية لعضويتها المعلقة منذ 2015.

المصدر: تاس