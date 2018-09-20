شاهد.. حارس عربي يسجل هدفا "عابرا للقارات" من المرمى إلى المرمى
قناة الحدث الرياضي/youtube
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قاد حارس مرمى فريق صحار العُماني لكرة القدم، داوود كحالي، فريقه إلى الفوز على منافسه صحم ضمن مسابقة كأس سلطنة عُمان، بتسجيل هدف الانتصار الثاني له.
ونجح الحارس في هز شباك خصمه بتسديدة عالية من داخل منطقة جزائه ارتطمت كرته بالأرض على مشارف منطقة جزاء فريق صحم ومرت من فوق رأس حارس مرماه.
وأعرب داوود كحالي عن سعادته بهذه اللقطة التاريخية، معترفا في الوقت ذاته، بأنه لم يكن يفكر بالتسجيل بل بإيصال الكرة للمهاجم، لكنها تجاوزت الجميع ودخلت المرمى.
المصدر: وكالات
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