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شاهد.. تيفو "خرافي" من قبل جماهير فريق النجم الأحمر

الرياضة

شاهد.. تيفو
vk.com/matchtv
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استقبلت جماهير تسرفينا زفيزدا الصربي انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى ملعبه بفرحة عارمة "تيفو خيالي" في مدرجات ملعب "ريد ستار ستاديوم" في العاصمة بلغراد.

ورسم الجمهور الصربي لوحات عملاقة رائعة في المدرجات بطولها وعرضها، احتفالا بعود فريقهم إلى البطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، منذ موسم (1990-1991) عندما كان بطلا للدوري اليوغسلافي سابقا.

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شاهد.. ليفربول يهزم باريس سان جيرمان في مباراة مجنونة

واستضاف فريق تسرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" نابولي الإيطالي، وفرض عليه التعادل السلبي، ليتقاسما بذلك المركزين الثاني والثالث في قائمة المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين خلف المتصدر ليفربول، الذي تغلب على ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مجنونة.

المصدر: RT

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