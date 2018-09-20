فوزنياكي تفقد لقب بطلة طوكيو (فيديو)
أخفقت النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي في الدفاع عن لقب بطولة طوكيو "بان باسيفيك" اليابانية للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار.
وخرجت كارولين فوزنياكي من الدور الثاني للبطولة، على يد الإيطالية كاميلا جيورجي، إثر هزيمتها أمامها، بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-2) و(4-6)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.
What a win for Camila Giorgi!— WTA (@WTA) September 20, 2018
She beats defending champion @CaroWozniacki 6-2, 2-6, 6-4! @torayPPO#東レppoテニスpic.twitter.com/4OYFfut1ba
وضربت كاميلا جيورجي بذلك موعدا، في الدور ثمن النهائي، مع النجمة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، التي تغلبت بدورها على منافستها الأسترالية آشليه بارتي، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-2).
That's the match!@vika7 takes out the seeded @ashbar96 in straight sets, 6-4, 6-2, @torayppo !#東レppoテニスpic.twitter.com/mLWkE4n33Q— WTA (@WTA) September 20, 2018
المصدر: "twitter/wta"