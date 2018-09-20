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فوزنياكي تفقد لقب بطلة طوكيو (فيديو)

الرياضة

فوزنياكي تفقد لقب بطلة طوكيو (فيديو)
AFP TOSHIFUMI KITAMURA
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أخفقت النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي في الدفاع عن لقب بطولة طوكيو "بان باسيفيك" اليابانية للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار.

وخرجت كارولين فوزنياكي من الدور الثاني للبطولة، على يد الإيطالية كاميلا جيورجي، إثر هزيمتها أمامها، بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-2) و(4-6)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.

وضربت كاميلا جيورجي بذلك موعدا، في الدور ثمن النهائي، مع النجمة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، التي تغلبت بدورها على منافستها الأسترالية آشليه بارتي، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-2).

المصدر: "twitter/wta"

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