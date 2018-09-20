المقاتل الروسي حبيب يهاجم الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات

انتقد بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورماغوميدوف، قرار (USADA) إيقاف المقاتل الأمريكي جون جونز لمدة 15 شهرا، بسبب انتهاكه المتكرر لقواعد مكافحة المنشطات.

وكتب حبيب "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال فيها: "الآن أدركت أن الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (USADA) عبارة عن مهزلة. هنا الكثير من السياسة".

Now I understand #usada is n.1 bullshit people.

To much politics. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 20 сентября 2018 г.

وكانت منظمة (UFC) قد جردت جون جونز من لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، للوزن ما دون 93 كلغ، بعد فوزه على مواطنه دينيل كورميه، لسقوطه في اختبار المنشطات، ليعود حزام بطل العالم للأخير.

ويبدأ تاريخ استبعاد المقاتل الأمريكي لمدة 15 شهرا، اعتبارا من نزاله الأخير ضد مواطنه كورميه، الذي جمعهما يوم29 يوليو 2017، في أناهايم، ويمكنه العودة في نوفمبر المقبل، بعد أن كان مهددا في البداية بعقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات.

وخاض جون جونز (31 عاما) 24 نزالا في مسيرته، حتى الآن، حقق خلالها 22 انتصارا، مقابل هزيمة واحدة، بينما انتهى النزال من دون نتيجة.

أما نورماغوميدوف فسيخوض نزال الدفاع عن لقب بطل العالم للوزن الخفيف، وفقا لمنظمة (UFC)، ضد البطل الإيرلندي كونور ماكغريغور، يوم 6 أكتوبر المقبل، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

المصدر: "eurosport.ru"