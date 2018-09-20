بالفيديو.. هدف رائع بقدم نجم ريال مدريد الجديد

خطف مهاجم ريال مدريد العائد، ماريانو دياز، الأضواء في مباراة فريقه ضد ضيفه روما، التي جمعتهما أمس الأربعاء، وذلك في بداية رحلة الدفاع عن لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولمع ماريانو دياز، في أول مشاركة له مع الفريق الملكي بعد عودته من الإعارة قادما من ليون الفرنسي، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وذلك بعد 18 دقيقة من دخوله أرضية ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

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وبدأ ريال مدريد بقوة رحلة البحث عن اللقب الرابع على التوالي لبطولة التشامبيونز ليغ، بفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه روما.

وكان دياز قد انضم إلى صفوف النادي الفرنسي، الموسم الماضي، مقابل 8 ملايين يورو، وعاد إلى أسوار "سانتياغو بيرنابيو"، مقابل 33 مليون يورو، بعقد لمدة خمسة مواسم.

وأحرز ماريانو دياز (25 عاما)، في الموسم الماضي، بقميص ليون 21 هدفا خلال 45 مباراة بجميع المسابقات.

المصدر: RT