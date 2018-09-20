شاهد.. جماهير ريال مدريد تنسى رونالدو في 17 ثانية فقط!

قد يبدو الأمر صعبا ومستعصيا على جماهير ريال مدريد أن تنسى أو تتناسى كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس، ولكن ما هو مؤكد أن تفاؤلها بشأن مستقبل الفريق قد زاد بعد مباراة أمس.

فخلال المواجهة التي استضاف فيها الريال نادي روما، في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، قدم لاعبو "الميرينغي" أداء رائعا، خاصة في الشق الهجومي، ليدكوا شباك فريق العاصمة الإيطالية بثلاثة أهداف دون رد.

وفي إحدى لقطات المباراة كشف ماركو أسينسيو، الذي يعتبره كثيرون الخليفة الشرعي لرونالدو، عن موهبته ومهاراته العالية، عندما راوغ أحد مدافعي روما بحركة فنية رائعة، قبل أن يسدد الكرة صوب المرمى دون أن ينظر إلى الشباك.

Si le sale esto a Marco Asensio... 😱 pic.twitter.com/26w6F4hriL — Gonzalo Castro San José (@Gonza__Castro) 19 сентября 2018 г.

ورغم أن هذه اللمحة الفنية لم تكتمل، بسبب يقظة وبراعة حارس الفريق الإيطالي، فقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اللقطة على نطاق واسع، وعلق عليها أحد المغردين مازحا: "عشاق الريال نسوا رونالدو بعد 17 ثانية فقط"، في إشارة إلى المدة التي استغرقها استلام أسينسيو للكرة، ومراوغة المدافع قبل التسديد.

إقرأ المزيد

المصدر: RT + eurosport.ru