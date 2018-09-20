تصنيف "الفيفا" يشهد سابقة هي الأولى من نوعها

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم، التصنيف الشهري للمنتخبات، وذلك عقب فترة التوقف الدولي، التي شهدت إقامة بطولة دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات في بعض القارات الأخرى.

ولأول مرة منذ بداية التصنيف العالمي، تقاسم منتخبان الصدارة، حيث حلت فرنسا وبلجيكا في المركز الأول، برصيد 1729 نقطة لكل منهما.

تصنيف FIFA العالمي 📈

لأول مرة منذ بداية التصنيف ⬅️ منتخبان يتشاركان في مركز القمة 🔝!

بلجيكا 🇧🇪 ارتقت مرتبة وأصبحت في المركز الأول مشاركة مع أبطال العالم 🇫🇷

ألمانيا 🇩🇪 ارتقت 3 مراكز لكن لا تزال خارج العشرة الكبار

هنا الترتيب الجديد للمنتخبات

👈https://t.co/pYSdyjEsHQpic.twitter.com/unOATvLQMy — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 20 сентября 2018 г.

وجاء المنتخب البرازيلي في المركز الثالث، فيما حل المنتخب الكرواتي وصيف بطل مونديال روسيا 2018 في المركز الرابع، متبوعا بالمنتخب الأوروغوياني.

وارتقى المنتخب الروسي 3 مراتب من المركز الـ49 إلى المرتبة الـ46، بحصوله على 1423 نقطة.

أما على الصعيد العربي، فقد جاء المنتخب التونسي في الصدارة، بحلوله في المركز الـ23 عالميا، يليه المنتخب المغربي (45 عالميا)، ثم المصري في المرتبة الثالثة عربيا، والـ64 عالميا.

المصدر: فيفا