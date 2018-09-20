اليوم.. "وادا" قد ترفع الحظر عن الوكالة الروسية بشكل كامل

ستتخذ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) خلال الاجتماع الذي تعقده اليوم، قراراها بشأن رفع الحظر المفروض على الوكالة الروسية.

وستنظر اللجنة التنفيذية لـ"وادا" خلال الاجتماع الذي يعقد في جزيرة سيشل، فيما إذا كانت ستقبل التوصية، التي رفعت الأسبوع الماضي من لجنة مراجعة الامتثال، المستقلة، التابعة لها.

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وأوصت اللجنة المستقلة في الوكالة العالمية الجمعة الماضي، برفع الحظر عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "RUSADA" المعلقة عضويتها منذ نوفمبر 2015.

المصدر: وكالات