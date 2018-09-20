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شقيقة رونالدو: يريدون تحطيمه ولكن العدالة الإلهية ستنتصر!

الرياضة

شقيقة رونالدو: يريدون تحطيمه ولكن العدالة الإلهية ستنتصر!
Reuters Arnd Wiegmann
شقيقة رونالدو: يريدون تحطيمه ولكن العدالة الإلهية ستنتصر!
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علقت شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو على طرد "الدون" من مواجهة فريقه يوفنتوس أمام مضيفه فالنسيا أمس، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بنشر تدوينة عبر حسابها الرسمي في إنستغرام.

وكتبت كاتيا أفيرو: "إنه (قرار الطرد) عار على كرة القدم.. العدالة ستنتصر.. يريدون تدمير شقيقي، لكن الله لا ينام أبدا".

وأشهر الحكم الألماني فيليكس بريتش، بطاقة حمراء مباشرة في وجه رونالدو، بتوجيه من الحكم الرابع، بعد مرور 29 دقيقة فقط على المباراة، بداعي أن النجم البرتغالي وجه ضربة خفيفة بيده إلى المدافع الكولومبي لفالنسيا جايسون مورييو.

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المصدر: championat.com

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