 
مباشر

بوغبا يسجل هدفا رائعا في "التشامبيونز ليغ" (فيديو)

الرياضة

بوغبا يسجل هدفا رائعا في
Reuters Matthew Childs
بوغبا يسجل هدفا عالميا في "التشامبيونز ليغ" (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktbf

أحرز الفرنسي بول بوغبا هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع فريقه مانشستر يونايتد ومضيفه "يونغ بويز" السويسري أمس، في افتتاح مشوارهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

وسجل بوغبا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة (35)، بعدما قاد هجمة لـ"الشياطين الحمراء"، اختتمها بمراوغة أحد مدافعي الفريق الخصم، قبل أن يضع الكرة بتسديدة قوية ومركزة بيسراه في الزاوية اليسري البعيدة لحارس مرمى "يونغ بويز".

وفرض بوغبا نفسه نجما للمباراة، بتسجيله هدفا آخر في الدقيقة (44) من ركلة جزاء، ليساهم في فوز اليونايتد بنتيجة (3-0).

إقرأ المزيد
شاهد واحكم.. هل استحق رونالدو الطرد؟ شاهد واحكم.. هل استحق رونالدو الطرد؟

المصدر: eurosport.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تمتلكها دولة عربية.. مروحية روسية قاهرة للمدرعات وقادرة على محاربة جيش صغير وتدمير سفينة حربية