بوغبا يسجل هدفا رائعا في "التشامبيونز ليغ" (فيديو)

أحرز الفرنسي بول بوغبا هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع فريقه مانشستر يونايتد ومضيفه "يونغ بويز" السويسري أمس، في افتتاح مشوارهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

وسجل بوغبا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة (35)، بعدما قاد هجمة لـ"الشياطين الحمراء"، اختتمها بمراوغة أحد مدافعي الفريق الخصم، قبل أن يضع الكرة بتسديدة قوية ومركزة بيسراه في الزاوية اليسري البعيدة لحارس مرمى "يونغ بويز".

وفرض بوغبا نفسه نجما للمباراة، بتسجيله هدفا آخر في الدقيقة (44) من ركلة جزاء، ليساهم في فوز اليونايتد بنتيجة (3-0).

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المصدر: eurosport.ru