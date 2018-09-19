 
مباشر

تصرف غير مفهوم من صلاح يعكر فرحة الفوز على سان جيرمان (فيديو)

الرياضة

تصرف غير مفهوم من صلاح يعكر فرحة الفوز على سان جيرمان (فيديو)
@Jake_Backman/Twitter.com
تصرف غير مفهوم من صلاح يعكر فرحة الفوز على سان جيرمان (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kt4v

لم تكتمل فرحة جماهير ليفربول بفوز فريقها أمس على باريس سان جيرمان في "التشامبيونز ليغ"، بعد التقاط عدسات الكاميرا للقطة غريبة وغير مفهومة للنجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز البديل فيرمينيو هدفا قاتلا لـ"الريدز" (د.90)، ليمنح فريقه فوزا غاليا وثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشوراه في مسابقة الأندية الأقوى في أوروبا. ولكن ما أثار الجدل والاستغراب هو حركة صلاح بعد هذا الهدف القاتل.

وظهر الدولي المصري، الذي استبدل في الشوط الثاني، وكأنه غير سعيد بهدف زميله البرازيلي، إذ لم يتحرك من مكانه على مقاعد البدلاء للاحتفال مع بقية اللاعبين والجهاز الفني لـ"الريدز"، بل بدت عليه علامات الغضب، وقذف بقارورة مياه بقوة على الأرض، وهو يجلس على الدكة.

إقرأ المزيد
صلاح يتحدث عن حظوظ فريقه في دوري الأبطال وعلاقته بزميله ماني

وأثارت ردة فعل صلاح جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحت مرة أخرى أكثر من علامة استفهام حول علاقات الفرعون المصري بزميليه في هجوم "الريدز" فيرمينيو، والسنغالي ساديو ماني.

إقرأ المزيد
شاهد.. نجم ليفربول يصيب نيمار بالدوران شاهد.. نجم ليفربول يصيب نيمار بالدوران

المصدر: .balls.ie

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسلسل الأحداث في واقعة إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20"