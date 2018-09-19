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لاعب أمريكي يصدم زوجته على الهواء.. ويعترف بعلاقاته الجنسية مع341 امرأة (فيديو)

الرياضة

لاعب أمريكي يصدم زوجته على الهواء.. ويعترف بعلاقاته الجنسية مع341 امرأة (فيديو)
OWN/Youtube.com
لاعب أمريكي يصدم زوجته على الهواء.. ويعترف بعلاقاته الجنسية مع 341 امرأة (فيديو)
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اعترف لاعب كرة السلة السابق الأمريكي جيسون ماكسيل خلال برنامج تلفزيوني، بإقامته علاقات جنسية مع 341 امرأة قبل وخلال فترة ارتباطه بزوجته براندي.

ولجأ الزوجان إلى برنامج "أصلح حياتي" (Fix my life)، الذي تقدمه الخبيرة الشهيرة في العلاقات الزوجية إيلانا فانزانت، لإنقاذ زواجهما.

واعترف جيسون خلال البرنامج بإقامة علاقات جنسية مع أكثر من 300 امرأة، وتبين أنه يعاني من إدمان الكحول والتمييز على أساس الجنس.

وعندما سألته فانزانت عن كيفية إقناع هذا العدد الهائل من النساء، أجاب جيسون بأنه لم يبذل أي جهد في ذلك، وكان الأمر سهلا.

وانضمت براندي بعد ذلك إلى المناقشة، وقالت إنها كانت تعلم بأن زوجها خانها مع 8 نساء فقط، فطالبت بمعرفة العدد الحقيقي، فجاء جواب الزوج صادما، إذ اعترف بخيانتها مع أكثر من 50 امرأة، لتقرر الزوجة مغادرة الأستوديو، معلنة أنها لم تعد تريد أن تعرف أي شيء عن مغامرات زوجها.

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وأشار موقع Yahoo.com إلى أن أحدث الحلقة من البرنامج تم تصويرها في العام الماضي، قبل أن يتم نشرها مؤخرا.

المصدر: ridus.ru

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