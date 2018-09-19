هدف إيكاردي على "الطاير" يزين افتتاحية "التشامبيونز ليغ" (فيديو)
Reuters Alberto Lingria
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kt4e
أحرز الأرجنتيني ماورو إيكاردي واحدا من أجمل أهداف الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه إنتر ميلان بضيفه توتنهام أمس، في افتتاحية التشامبيونزليغ.
وتوصل إيكاردي بتمريرة عرضية من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة بيمناه على "الطاير"، في الزاوية اليسرى لحارس توتنهام.
18 сентября 2018 г.
وانتهت المباراة بفوز إنتر بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في وصافة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة، الذي اكتسح ضيفه بي إس في آيندهوفن برباعية نظيفة أمس أيضا.
المصدر: eurosport.ru
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)