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هدف إيكاردي على "الطاير" يزين افتتاحية "التشامبيونز ليغ" (فيديو)

الرياضة

هدف إيكاردي على
Reuters Alberto Lingria
هدف إيكاردي على "الطاير" يزين افتتاحية "التشامبيونز ليغ" (فيديو)
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أحرز الأرجنتيني ماورو إيكاردي واحدا من أجمل أهداف الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه إنتر ميلان بضيفه توتنهام أمس، في افتتاحية التشامبيونزليغ.

وتوصل إيكاردي بتمريرة عرضية من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة بيمناه على "الطاير"، في الزاوية اليسرى لحارس توتنهام.

وانتهت المباراة بفوز إنتر بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في وصافة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة، الذي اكتسح ضيفه بي إس في آيندهوفن برباعية نظيفة أمس أيضا.

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المصدر: eurosport.ru

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